Aller guten Dinge sind drei! Nach zwei eher durchwachsenen Jahren hat sich Nicolas Seiwald bei RB Leipzig in seinem dritten Jahr zum absoluten Stammspieler und Dauerbrenner entwickelt.

Aus dem Team von Ole Werner ist der 24-Jährige als alleiniger Sechser vor der Abwehr nicht mehr wegzudenken. Seiwald stand in allen 34 Pflichtspielen für RB von Beginn an auf dem Rasen, dabei steuerte er zwei Vorlagen bei.

Top-Klubs dran

Seine Entwicklung bleibt auch international nicht verborgen, zumindest wenn man Ekrem Konur glauben darf. Der Transferexperte berichtet, dass sowohl Newcastle United als auch die beiden Mailänder Klubs Inter und AC sich mit dem ÖFB-Teamspieler beschäftigen.

Der ehemalige Salzburger steht noch bis 2028 in Leipzig unter Vertrag. Laut dem Bericht würde er eine Ablöse zwischen 40 und 45 Millionen Euro einbringen.