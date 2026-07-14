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Lösung mit Red Bull gefunden! Klopp-Wechsel vor Abschluss

Der Weg für Jürgen Klopp zum Deutschen Fußball-Bund ist wohl frei. Mit Red Bull wurde eine Lösung gefunden.

Lösung mit Red Bull gefunden! Klopp-Wechsel vor Abschluss Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
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Die größte Hürde auf dem Weg zum Engagement von Jürgen Klopp als deutscher Bundestrainer ist genommen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nach dpa-Informationen beim Gipfeltreffen mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff eine Einigung erzielt. Details zu den Resultaten des Termins der Bosse in München wurden bisher nicht bekannt.

Aber die letzten Hindernisse eines Klopp-Wechsels von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund sind demnach aus dem Weg geräumt.

DFB-Gremien müssen noch zustimmen

Klopp kann den Top-Job übernehmen, der nach dem frühen WM-Aus gegen Paraguay und dem folgenden Rücktritt von Julian Nagelsmann vakant ist.

Er würde damit der 13. Chefcoach der DFB-Nationalmannschaft werden. Vor einer offiziellen Verkündung müssen allerdings noch die zuständigen DFB-Gremien zustimmen.

Ablöse – ja oder nein?

Mit Mintzlaff dauerte die Klärung nur einen Sitzungstag. Zu welchen Bedingungen Red Bull Klopp aus dem bis 2029 datierten Vertrag als Head of Global Soccer entlassen wird, ist aber noch nicht bekannt.

Zur Diskussion steht, inwiefern Klopp auch als Bundestrainer für das Unternehmen tätig sein kann oder ob eine Ablöse fällig wird. Diese wollte der DFB möglichst vermeiden.

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