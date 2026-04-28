Traumstart! Ex-Liefering-Coach schreibt Fußballgeschichte

Bo Svensson (46) ist seit Ende März Cheftrainer beim FC Kopenhagen.

Bereits nach fünf Spielen hat er einen Eintrag in die Geschichtsbücher sicher. Erstmals gelang einem Trainer im dänischen Oberhaus ein Start mit fünf Siegen in Serie.

Mit dem Titel haben die Hauptstädter nach einem verpatzten Grunddurchgang zwar nichts mehr zu tun, immerhin darf man sich als Führender der Abstiegsgruppe aber Hoffnungen auf einen Platz im Europacup machen.

Überglücklich mit den Leistungen dürfte der Ex-Liefering-Coach aber dennoch nicht sein.

Svensson ist nicht ganz zufrieden

"Wir sind noch weit davon entfernt. Wir gewinnen das Spiel relativ leicht, weil wir im letzten Drittel die besseren Spieler haben, die den Unterschied ausmachen. Wir erarbeiten uns genügend Chancen, aber was Mannschaftstaktik und Spielausdruck angeht, enttäuschen wir meiner Meinung nach. Das muss ich so sagen", wird der 46-Jährige von "Tipsbladet" zitiert.

Der Däne arbeitet erstmals in seinem Heimatland. Nach jahrelanger Erfahrung im Mainz-Nachwuchs wechselte Svensson 2019 als Cheftrainer zum FC Liefering in die ADMIRAL 2. Liga. Von dort aus wagte er im Winter 2021 den Sprung nach Mainz.

Später war der Däne im Herbst 2024 noch Bundesliga-Trainer bei Union Berlin.