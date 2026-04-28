NEWS

Traumstart! Ex-Liefering-Coach schreibt Fußballgeschichte

Erstmals konnte ein Cheftrainer im dänischen Oberhaus mit fünf Siegen in Serie starten. Der ehemalige Liefering-Coach zeigt in seinem Heimatland auf.

Traumstart! Ex-Liefering-Coach schreibt Fußballgeschichte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bo Svensson (46) ist seit Ende März Cheftrainer beim FC Kopenhagen.

Bereits nach fünf Spielen hat er einen Eintrag in die Geschichtsbücher sicher. Erstmals gelang einem Trainer im dänischen Oberhaus ein Start mit fünf Siegen in Serie.

Mit dem Titel haben die Hauptstädter nach einem verpatzten Grunddurchgang zwar nichts mehr zu tun, immerhin darf man sich als Führender der Abstiegsgruppe aber Hoffnungen auf einen Platz im Europacup machen.

Überglücklich mit den Leistungen dürfte der Ex-Liefering-Coach aber dennoch nicht sein.

Svensson ist nicht ganz zufrieden

"Wir sind noch weit davon entfernt. Wir gewinnen das Spiel relativ leicht, weil wir im letzten Drittel die besseren Spieler haben, die den Unterschied ausmachen. Wir erarbeiten uns genügend Chancen, aber was Mannschaftstaktik und Spielausdruck angeht, enttäuschen wir meiner Meinung nach. Das muss ich so sagen", wird der 46-Jährige von "Tipsbladet" zitiert.

Der Däne arbeitet erstmals in seinem Heimatland. Nach jahrelanger Erfahrung im Mainz-Nachwuchs wechselte Svensson 2019 als Cheftrainer zum FC Liefering in die ADMIRAL 2. Liga. Von dort aus wagte er im Winter 2021 den Sprung nach Mainz.

Später war der Däne im Herbst 2024 noch Bundesliga-Trainer bei Union Berlin.

Mehr zum Thema

Liefering testet Unterhaus-Kicker - Auch Rivale Austria dran

Liefering testet Unterhaus-Kicker - Auch Rivale Austria dran

Regionalligen
David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

La Liga
1
ÖFB-Star steht im PL-Team der Woche

ÖFB-Star steht im PL-Team der Woche

Premier League
RBS-Deal platzte: Wolfsburg kämpft mit Integration von Japaner

RBS-Deal platzte: Wolfsburg kämpft mit Integration von Japaner

Deutsche Bundesliga
Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
9
Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

International
9
Ex-Salzburger trifft bei knappem United-Sieg über Brentford

Ex-Salzburger trifft bei knappem United-Sieg über Brentford

Premier League
24

Kommentare

Fußball Fußball International FC Kopenhagen Bo Svensson FC Liefering