RB Leipzig stellt Ablöseforderung für Xaver Schlager auf

ÖFB-Legionär Xaver Schlager steht in seiner Karriereplanung vor einer richtungsweisenden Entscheidung.

Der Mittelfeldspieler ist noch bis Sommer 2026 vertraglich an RB Leipzig gebunden. Der Verein möchte mit dem Spieler so bald wie möglich verlängern und hatte sich in diesen Bemühungen zuletzt optimistisch gezeigt. Schlager hingegen spielt noch auf Zeit und möchte den restlichen Saisonverlauf abwarten.

Hauptgrund dafür sei vor allem, dass der 27-Jährige nur bei einer Qualifikation für die Champions League an einem längeren Verbleib in Leizpig interessiert ist. Sollte dies nicht gelingen, möchten die "Bullen" den zuletzt vom Verletzungspech verfolgten Österreicher im nächsten Transferfenster abgeben.

Verkauf unter Marktwert möglich

Wie die "Sport Bild" am Mittwoch berichtet, habe RB eine klare Ablöseforderung an Interessenten aufgestellt. Demnach soll den Verantwortlichen ein Transfererlös von 18 Millionen Euro vorschweben.

Schlager wechselte 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Leipzig, dieselbe Summe überwiesen die Wolfsburger drei Jahre zuvor an Red Bull Salzburg. Der Marktwert des 44-fachen Nationalspielers wird laut "transfermarkt.at" sogar auf 28 Millionen Euro geschätzt.

Die kurze Vertragsrestlaufzeit sowie Schlagers anhaltende Verletzungsprobleme scheinen den Wert etwas gedrückt zu haben. So oder so winkt dem 27-Jährigen ein lukrativer Vertrag im besten Fußballer-Alter.

