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Medien berichten: Real Madrid könnte erneut in Österreich testen

Real soll auch diesen Sommer in Österreich auflaufen. Italienische Medien melden das bereits als fixiert.

Medien berichten: Real Madrid könnte erneut in Österreich testen Foto: © IMAGO / Alterphotos
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Im August könnte neben dem Supercup-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August ein weiteres Topspiel auf österreichischem Boden stattfinden.

Laut Informationen italienischer Medien soll Real Madrid Anfang August ein Testspiel in Kärnten absolvieren.

Demnach ist ein Duell am 1. August in Klagenfurt gegen die Fiorentina im Gespräch.

Sportpark-Boss Daniel Greiner war auf "Krone-Anfrage" für ein Statement nicht erreichbar, hat aber bereits angekündigt: „Anfang August sind Termine für internationale Tests eingebucht.“

Real kennt Österreich bestens

Bereits im August 2021 gastierten die „Königlichen“ im Wörthersee-Stadion und trennten sich damals torlos vom AC Mailand.

Auch im letzten Jahr testete Real gegen die WSG Tirol und ging mit einem 4:0 als Sieger vom Platz. Mbappe netzte doppelt.

Auch Neo-Trainer José Mourinho ist in Kärnten kein Unbekannter: Bereits zu Chelsea-Zeiten schlug „The Special One“ sein Trainingslager am Wörthersee auf.

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