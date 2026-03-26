Olise-Abgang im Sommer? Uli Hoeneß wird deutlich

Michael Olise kam im Sommer 2024 für rund 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister hat sich der Flügelspieler zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt.

In der laufenden Saison bringt es der 24-jährige Franzose auf 16 Tore und 23 Vorlagen in 39 Pflichtspielen.

Seine Top-Leistungen bleiben auch auf der Insel und in Spanien nicht verborgen. So sollen laut diversen Medienberichten Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid den Offensivspieler auf dem Wunschzettel haben (Hier nachlesen >>>).

Klare Aussagen von Hoeneß

Dass Bayern Olise, der noch bis 2029 Vertrag in München hat, nicht abgeben möchte, ist klar. Dazu hat sich nun auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegenüber der "dpa" in aller Deutlichkeit geäußert.

"Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen."

Konkret zum Interesse von Liverpool sagte Hoeneß: "Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen."