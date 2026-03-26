Wende in Liverpool? So steht es um Arne Slot

Was bringt die Zukunft für Arne Slot und den FC Liverpool?

Der Niederländer führte die "Reds" in seiner Premierensaison zum Meistertitel in der Premier League. In der aktuellen Saison läuft es bei weitem nicht so rund wie im Vorjahr.

Aktuell liegt Liverpool an der fünften Stelle und kämpft weiterhin um den Einzug in die Champions League. Die Kritik am Cheftrainer wächst seit Wochen, mit Xabi Alonso kursierte zudem ein erster Nachfolgekandidat durch die Medien (Alle Infos >>>).

Verbleib in Liverpool?

Jetzt hat sich der für gewöhnlich gut informierte Transferinsider David Ornstein in einem Podcast zum Thema Trainerwechsel an der Anfield Road geäußert.

"Nach unseren Informationen hält Liverpool auch über den Sommer hinaus an Slot fest. Sie wollen ihm außerdem einen Kader hinstellen, mit dem er erfolgreich sein kann", so Ornstein.

Nachdem zuletzt vieles auf einen Trainerwechsel hingedeutet hat, könnte es nun zu einer Wende kommen.