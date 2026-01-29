NEWS

Alkoholisiert am Steuer: HSV suspendiert Aufstiegshelden

Die Hamburger suspendieren den 30-Jährigen, nachdem dieser von der Polizei alkoholisiert am Steuer erwischt wurde.

Eine Polizeikontrolle zieht für einen HSV-Profi sportliche Konsequenzen nach sich.

Jean-Luc Dompe (30) wurde am Sonntag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten, bei einer Atemkontrolle wurde Alkohol festgelegt. Die "Bild" schreibt von 1,4 Promille.

Bis auf Weiteres wurde einer der Hamburger Aufstiegshelden als Konsequenz suspendiert. In einem klärenden Gespräche wurde "Dompe eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Clubs verdeutlicht. Der HSV reagiert mit dieser Entscheidung deutlich auf ein erhebliches Fehlverhalten des 30-Jährigen", heißt es.

Weiteres Vorgehen noch offen

Der Franzose ist beim Klub noch bis 2027 unter Vertrag. In der aktuellen Saison verbucht er in 15 Spielen zwei Treffer.

Beim Duell gegen den FC Bayern München am Samstag wird er fehlen. Über das weitere Vorgehen will der HSV noch informieren.

