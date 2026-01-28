Neuer Trainer für ÖFB-Quartett bei Werder Bremen?

Beim SV Werder Bremen könnte es schon bald einen Trainerwechsel geben.

Der Klub des ÖFB-Quartetts um Romano Schmid, Marco Friedl, Marco Grüll und Maximilian Wöber steckt in der Krise.

In den letzten neun Bundesliga-Partien holten die Hanseaten keinen einzigen Sieg - drei Punkte holte man dank Unentschieden gegen Köln (1:1), Augsburg (0:0) und Frankfurt (3:3).

Nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird die Luft für Coach Horst Steffen offenbar immer dünner.

Schicksalsspiel am Samstag

Zwar stellte Werder-Manager Clemens Fritz im Anschluss an die Partie gegenüber "Sky" klar, dass der Deutsche (56) auch im anstehenden Duell mit Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 15:30 Uhr hier im LIVE-Ticker >>>) auf der Trainerbank Platz nehmen werde - allerdings soll besagte "Schonfrist" einen Haken haben.

Wie die "Bild" berichtet, muss Werder gegen die "Fohlen" mindestens einen Punkt holen, damit Steffen seinen Job behalten darf.

Erst im Sommer war dieser vom SV 07 Elversberg an die Weser gewechselt. In 20 Partien steht ein Punkteschnitt von 0,90 zu Buche.