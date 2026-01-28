Traumtorschütze Prass: "Müssen uns vor niemandem verstecken!"

Im Jahr 2026 setzt die TSG Hoffenheim unter Cheftrainer Christian Ilzer ihren Erfolgslauf fort. Gegen Werder Bremen feierten die Sinsheimer am Dienstag den vierten Sieg im vierten Spiel im neuen Jahr (Spielbericht >>>).

Richtig rund läuft es auch für ÖFB-Nationalspieler Alexander Prass. Im Duell mit den ÖFB-Kollegen von Werder Bremen gelang ihm per Traumtor das zwischenzeitliche 1:0 (44.).

Es war der erste Treffer des Ex-Sturm-Profis im Trikot der Sinsheimer. "Es ist ein sehr gutes Gefühl, endlich getroffen zu haben. Ich glaube, man darf es ein Traumtor nennen. Wir müssen einfach so weitermachen und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen."

TSG darf von CL träumen - Lob für Prass

Der aktuelle Lauf bringt Platz drei mit 39 Punkten (Die Tabelle der Deutschen Bundesliga >>>). Ilzer und Co. dürfen von der UEFA Champions League träumen.

"Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Wir versuchen, in jedem Spiel die volle Energie auf den Platz zu bringen. Das Wichtigste ist, dass jeder voll mitzieht. Da sind wir auf einem sehr guten Weg", freut sich Prass.

Kollege Grischa Prömmel lobt seinen österreichischen Mitspieler: "Wir haben uns alle sehr für Alexander Prass gefreut. Es ist unglaublich, was er für eine Intensität und Laufbereitschaft in den vergangenen Wochen auf den Platz bringt. Die Statistiken sind schön, aber es kommt auf mehr an, als nur einen guten Lauf zu haben. Man muss in jedem Spiel abliefern, denn es wird einem nichts geschenkt."

Prass wechselte im Sommer 2024 von Sturm Graz zur TSG. Ein Teamkollege des Österreichers könnte jetzt den umgekehrten Weg gehen, er wird mit einem Wechsel zu Sturm in Verbindung gebracht >>>