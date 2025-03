Joshua Kimmich bleibt dem FC Bayern München weiterhin erhalten!

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag verkündet, unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Bis vor kurzem standen die Anzeichen noch auf Abschied, zeitweise waren die Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt worden. Schließlich folgte die Kehrtwende und die Beteiligten konnten sich auf eine Verlängerung einigen.

Ein Motor, der Bayern voranbringt

Sportdirektor Christoph Freund sagt: "Jeder sieht, wie Joshua Kimmich für das Spiel und für seinen Verein brennt, in jeder Spielminute. Er geht als Führungsfigur vorneweg, treibt an, gibt Impulse: Ein Motor, der den FC Bayern auch in der Zukunft weiter unermüdlich voranbringen wird."

Kimmich wechselte 2015 vom VfB Stuttgart an die Säbener Straße. Der 30-Jährige gehört zu den wichtigsten Leistungsträgern der Bayern. Für den Münchner Klub bestritt er über 400 Pflichtspiele.

"Beim FC Bayern habe ich das beste Umfeld, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Danach habe ich entschieden. Es gibt für mich momentan kein besseres Paket aus Mitspielern, Trainerteam und Vereinsumfeld, um maximal erfolgreich zu sein. Hier fühle ich mich wohl und hier bin ich noch nicht fertig", so Kimmich.