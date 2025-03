Neuer Stürmer gesucht: ÖFB-Duo in Freiburg am Abstellgleis?

Mit 41 Punkten und Zwischenrang fünf spielt der SC Freiburg auch im ersten Jahr nach der Ära Christian Streich eine starke Saison.

Unter dem neuen Cheftrainer Julian Schuster sind vor allem die Defensivleistungen für den aktuellen Höhenflug verantwortlich, wie ein Blick auf die Statistiken bestätigt: Seit mittlerweile sechs Spielen ist Freiburg ohne Gegentreffer und hat dennoch als einziges Team aus den Top 10 eine negative Tordifferenz vorzuweisen, nach 25 Spielen erst 34 Treffer erzielt.

Dabei besserte der überraschende 5:0-Kantersieg gegen Werder Bremen vor wenigen Wochen die Bilanz noch zusätzlich auf. Sonst stehen seit Februar drei 1:0-Erfolge und zwei torlose Unentschieden zu Buche. Vor allem die Torgefahr der Offensivspieler lässt deutlich zu wünschen übrig.

Adamu verlor Stammplatz

Sowohl Junior Adamu als auch Michael Gregoritsch bleiben in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurück. In der Liga traf Adamu zweimal, Gregoritsch und der dritte Mittelstürmer im Kader, Lucas Höler, stehen gar erst bei einem Treffer. Das Vertrauen in die beiden Österreicher soll im Breisgau mittlerweile stark gesunken sein.

Verstärkungen an vorderster Front sollen im kommenden Transferfenster oberste Priorität haben. In einem Interview mit dem "kicker" bestätigt Sportchef Jochen Saier, "dass man sich im zentralen Offensivbereich intensiv umschaue". Wie sich die Verpflichtung eines neuen Stürmers auf die Zukunft des ÖFB-Duos auswirken wird, ist noch nicht klar.

Beim SC Freiburg werden Vertragslaufzeiten in der Regel nicht öffentlich kommuniziert. Adamu stieß im Sommer 2023 zum Verein und verlor nach gutem Saisonbeginn bald seinen Stammplatz. Gregoritsch verpasste die ersten vier Ligaspiele und läuft seither seiner Form der vergangenen Jahre hinterher.

