Verhandlungen laufen: Wechselt Schmid in die Premier League?

Bei Bremen spielt der Offensivspieler aktuell gegen den Abstieg. Nun klopft ein Klub aus der Premier League an.

Verhandlungen laufen: Wechselt Schmid in die Premier League? Foto: © GETTY
Wechselt Romano Schmid in die Premier League?

Beim SV Werder Bremen ist der 25-Jährige gesetzt. Doch der Nordklub gewann keines der letzten sieben Bundesliga-Spiele, befindet sich damit aktuell im Abstiegskampf.

Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano via "X" berichtet, könnte Schmid schon bald den kriselnden Traditionsverein verlassen.

Ablöse wohl auf Sabitzer-Level

Demnach gebe es laufende Gespräche zwischen Leeds United und Werder. Die Ablöse befinde sich im Bereich von 15 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni.

Was die reine Ablöse betrifft, würde Schmid damit nicht in die Top Ten der teuersten Österreicher vorstoßen. Auf Rang elf dieser Rangliste liegt aktuell Marcel Sabitzers Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München für 15 Millionen Euro.

