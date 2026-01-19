Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB
NEWS

Wadenprobleme: Sabitzer fehlt dem BVB "einige Zeit"

Der Österreicher steht dem BVB auch in der Champions League nicht zur Verfügung. Laut Trainer Niko Kovac ist es aber "nichts Spektakuläres".

Kommentare

Borussia Dortmund muss weiter auf ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer verzichten.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler hat mit anhaltenden Wadenproblemen zu kämpfen. "Es ist soweit nichts Spektakuläres, aber wir müssen einige Zeit Pause machen. Die Wade ist ein sehr beanspruchter Muskel", meint Trainer Niko Kovac am Montagabend vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Der österreichische Nationalspieler hatte bereits das vergangene Ligaspiel gegen den FC St. Pauli verpasst. Dort wurde er in der Startelf von Jobe Bellingham vertreten, der voraussichtlich auch am Dienstag seinen Platz einnehmen wird.

