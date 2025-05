Romano Schmid am Absprung? So plant Werder

Mit Romano Schmid, Marco Grüll und Kapitän Marco Friedl laufen gleich drei Österreicher für Werder Bremen auf.

"Es ist schön, Österreicher vor Ort zu haben. Wir verstehen uns einfach untereinander gut. Wir verbringen viel Zeit miteinander", schwärmte Marco Friedl über seine Landsleute im Interview mit 90minuten.

Das grün-weiße Trio schaffte zuletzt auch den Sprung ins ÖFB-Nationalteam. Dabei ist Romano Schmid im Kader von Ralf Rangnick mittlerweile kaum noch wegzudenken. Der 25-Jährige entwickelte sich auch bei seinem Klub zum absoluten Schlüsselspieler.

Entsprechend ist es nur logisch, dass Gerüchte über einen Sommerabgang im Umlauf sind. Klubs aus England und Italien sollen sich bemühen >>>

Schmid-Abgang steht nicht zur Debatte

Werder dürfte allerdings kein großes Interesse haben, Schmid abzugeben. "Aktuell denken wir daran nicht, das steht zurzeit nicht zur Debatte", meint Profichef Peter Niemeyer zu möglichen Abgängen von Schmid oder Kollege Jens Stage.

Ausgeschlossen werden darf ein Verkauf aber nicht, angestrebt wird er in Bremen aber wohl nicht. Sollte es passieren, meint Niemeyer auch: "Wir haben bei beiden gezeigt, dass wir Spieler auf so ein Niveau entwickeln können. Das werden wir auch in Zukunft mit Potentialspielern hinbekommen."

Cheftrainer Ole Werner spielte seit 2021 in der Entwicklung eine entscheidende Rolle, ist mittlerweile allerdings in Bremen Geschichte (Hier nachlesen >>>).

Diashow: Alle ÖFB-Legionäre beim SV Werder Bremen