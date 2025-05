Nichts wurde es mit der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Ole Werner beim SV Werder Bremen.

"Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit Ole weiterhin sehr gut vorstellen konnten. Wir müssen die Entscheidung jetzt annehmen und werden die aktuelle Situation analysieren und entscheiden, was für Werder die beste Lösung ist", wurde Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz am Montag zitiert.

Die beste Lösung ist jetzt eine Trennung. Der Klub bestätigt am Dienstagvormittag Gerüchte rundum eine Entlassung.

"Da wir aber auf der Position des Cheftrainers Kontinuität und Klarheit für die Zukunft brauchen, haben wir uns entschieden, Ole freizustellen. Diese Entscheidung wurde auch einstimmig vom Aufsichtsrat mitgetragen. Gerade mit Blick auf die Kaderzusammenstellung, die Weiterentwicklung der Mannschaft und die zukünftige Ausrichtung, ist es notwendig, auf dieser Position längerfristig planen zu können", so Fritz.

Neuer Coach für drei Österreicher

Werner war seit 2021 im Klub, hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg der Bremer. Jetzt muss sich der Klub auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Mit Werder-Kapitän Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid spielen gleich drei Österreicher beim Klub an der Weser. Alle rot-weiß-roten Werder-Akteure schafften zuletzt den Sprung in das ÖFB-Nationalteam.

"Unser Ziel ist es, kurzfristig einen neuen Trainer zu finden, mit dem wir die erfolgreiche Entwicklung der letzten drei Jahre fortsetzen können, der von seiner Spielphilosophie sowie menschlich zu Werder passt", offenbart Fritz.

Wie "Sky" wissen will, wurde bereits ein Top-Kandidat auserkoren. Horst Steffen, aktuell Trainer bei der SV Elversberg 07, soll ein heißer Kandidat bei den Bremern sein.

