Nächster Ex-Salzburger auf dem Sprung nach England?

Mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro ist Dayot Upamecano der wertvollste Spieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Der FC Bayern München möchte unbedingt mit dem 26-jährigen Franzosen verlängern, doch die finanziellen Vorstellungen des Ex-Salzburgers sollen für die Münchner nur schwer realisierbar sein. Diverse Topklubs wittern nun ihre Chance, den französischen Nationalspieler ablösefrei unter Vertrag zu nehmen.

Chelsea steigt in Poker um Upamecano ein

Kürzlich wurde das Interesse von Real Madrid und dem FC Liverpool am Ex-Salzburger publik. Laut dem "Bild"-Podcast 'Bayern Insider' ist nun auch der FC Chelsea in den Poker um den Innenverteidiger eingestiegen.

Upamecano soll eine deutliche Gehaltserhöhung sowie ein stattliches Handgeld von 17 bis 20 Millionen Euro fordern - Summe, die für den FC Chelsea wohl kein Problem darstellen.

Sollte es bis Jänner 2026 zu keiner Einigung mit dem FC Bayern München kommen, dürfen die Interessenten direkt mit dem 26-Jährigen verhandeln.