Nächste Wolfsburg-Pleite - Wimmer: "Fußball nicht ganz gerecht"

Der erste Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg wird immer wahrscheinlicher.

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (zum Spielbericht >>>) gab es in der 29. Runde das zwölfte sieglose Spiel am Stück. Vier Punkte fehlen den "Wölfen" auf den Relegationsrang, sechs auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dabei ist bei der gesamten Konkurrenz noch ein Spiel mehr ausstehend.

Nach dem 1:2 äußert sich auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer am "DAZN"-Mikro zur aktuellen Krise in der Autostadt. "Wenn ich die Lösung hätte, würde ich es einfach sagen und wir würden nicht dort stehen, wo wir stehen."

"Wenn man jedes Spiel unglücklich verliert ..."

Zur Pause lag Wolfsburg bereits 0:2 gegen Frankfurt hinten. Danach wurde der VfL klar besser, drängte aber lange vergeblich auf den Anschlusstreffer. Der Druck flachte in der Schlussphase ab, Pejcinovic erzielte in 90+7. noch das 1:2.

Wimmer spricht nach der Partie fast ausschließlich über die zweiten 45 Minuten: "Wir müssen mit der Energie, die wir heute vor allem zweite Halbzeit auf den Platz gebracht haben, in die neue Trainingswoche gehen und nächste Woche in Berlin angreifen."

Laut dem 24-Jährigen müsse „irgendwann was rausschauen", wenn die Mannschaft in den kommenden Partien diese Energie auf den Platz bringe. "Weil, wenn man jedes Spiel unglücklich verliert, obwohl man zweite Halbzeit sogar die viel bessere Mannschaft war, dann ist der Fußball nicht ganz gerecht."

Weltmeister hinterfragt Wimmers Aussagen

"DAZN"-Experte Sami Khedira kann Wimmers Einschätzung nach der Partie nicht wirklich nachvollziehen. "Ich finde das mutig, wenn er sagt, wir verlieren unglücklich", meint der WM-Sieger von 2014 und fügt an: "Sich dann zu verstricken – bist du da wirklich ehrlich zu dir? Oder ist das einfach nur ein Spiegelbild von der Kabine?“

Klarer äußert sich Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler nach dem zwölften Spiel ohne Sieg: "Es ist Woche für Woche immer wieder ein Treffer."

Der Fakt, dass die "Wölfe" seit Jänner nicht gewonnen haben, "macht natürlich mit jedem etwas". Dennoch meint Schwegler: "Ich weiß, dass wir uns wieder aufraffen werden und der VfL wieder kommen wird."