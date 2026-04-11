BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

Zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison verliert Borussia Dortmund gegen eine Mannschaft, die nicht auf den Namen Bayern München hört.

Der BVB unterliegt am 29. Spieltag mit 0:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer spielt bis zur 64. Minute, für ihn kommt mit Carney Chukwuemeka ein weiterer Nationalspieler ins Spiel.

In der Anfangsphase kontrollieren die Schwarz-Gelben das Spiel mit bis zu 80 Prozent Ballbesitz. Die erste klare Chance gibt es aber, nachdem die Partie ausgeglichener wird: Bade klärt einen Svensson-Schlenzer per Kopf (18.)

Durch einen Fehlpass ermöglicht Kobel den Leverkusenern die erste gute Gelegenheit, Kofanes Abschluss bringt den Schweizer nicht in Bedrängnis (32.).

Andrich aus dem Nichts

Die bis dato chancenarme Halbzeit endet überraschenderweise nicht torlos. Andrich (42.) bringt Bayer 04 in Führung, nachdem er selbst im Offensivdrittel zum Ball kommt und aus circa 25 Metern ins linke Eck einschießt.

Den Schwung vom Siegtreffer können die Gäste in die zweite Hälfte mitnehmen. Richtige Hochkaräter erspielt sich die "Werkself" hingegen nicht. Dafür wird es für Flekken brenzlig, als Ryerson im Strafraum Guirassy findet. Der Kopfball des Stürmers geht aber drüber (57.). Fast im Gegenzug scheitert Schick vor Kobel (60.).

Erst nach einigen Wechseln kommt der BVB wieder näher an den Ausgleich heran: ÖFB-Spieler und Joker Carney Chukwuemeka findet im Sechzehner Guirassy, der aus spitzem Winkel nur die Latte trifft (83.). Brandt verpasst in der Nachspielzeit die letzte Topchance, verzieht aus knapp zehn Metern.

Dortmund bleibt mit 64 Punkten Zweiter, Leverkusen überholt mit 52 Zählern Hoffenheim und ist neuer Fünfter.