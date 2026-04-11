BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

Leipzig belohnt sich spät
Im Parallelspiel siegt RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Bei den Sachsen stehen alle drei ÖFB-Kicker in der Startelf. Einzig Seiwald (bis zur 78. Minute) spielt nicht durch. Kevin Stöger kommt für Gladbach in der 85. Minute in die Partie.
Damit beenden die "Rasenballer" ihre Torlos-Serie gegen Gladbach. In den letzten drei direkten Duellen (0:0, 0:1, 0:1) konnte Leipzig nicht treffen.
Baumgartner-Assist zum Goldtor
Beinahe bleibt RB auch in dieser Partie torlos. Das liegt allen voran an Goalie Nicolas, der den Gegner mit einigen Paraden zur Verzweiflung bringt. Nach einem Stangentreffer von Raum (3.) pariert der Schlussmann allein in der ersten Hälfte gegen Baku (11.), Baumgartner (14.) und Romulo (19.).
Nach der Pause strahlt Leipzig zunächst weniger Zug zum Tor aus, in der Schlussviertelstunde werden die Offensivbemühungen wieder intensiviert: Schlager (77.) scheitert an Nicolas, vier Minuten später ist es aber so weit. Baumgartner erhöht das Tempo und schickt Diomande, der wuchtig ins lange Eck einschießt.
Mit 56 Punkten ist Leipzig weiterhin Dritter, Gladbach rangiert mit 30 Zählern auf Platz 13.