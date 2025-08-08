Suche
    Nach Saudi-Arabien! Bayern-Offensivspieler vor Abgang

    Spätestens seit der Verpflichtung von Luis Diaz hat Kingsley Coman in der Offensive einen schweren Stand. Jetzt laufen Verhandlungen mit einem Saudi-Klub.

    Nach Saudi-Arabien! Bayern-Offensivspieler vor Abgang Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern München im Sommer in Richtung Wüste?

    Spätestens seit der Verpflichtung von Luis Diaz hat der Franzose in der Offensive einen noch schwereren Stand. Diaz und Michael Olise scheinen auf den Flügeln gesetzt, daher bleibt Coman wohl nur die Backup-Rolle.

    Doch nun könnte sich eine andere Option auftun. Laut Transferexperte Fabrizio Romano laufen Verhandlungen zwischen Bayern München und Ronaldo-Klub Al-Nassr. Der 29-Jährige soll das Transferziel Nummer eins sein. 

    Wie "Sky" berichtet haben die Saudis auch ein erstes Angebot an Coman übermittelt. Im Gespräch ist ein Vertrag bis 2028 inklusive eines Jahresgehalts von 20 bis 25 Millionen Euro.

    Geht es nach "Fussballtransfers" soll Bayern rund 30 Millionen Euro an Ablöse verlangen.

