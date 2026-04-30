Nach Eta: HSV sorgt für nächstes Novum in der Bundesliga

Der Hamburger SV hat vier Monate nach dem skandalumwitterten Abschied des damaligen Sportvorstands Stefan Kuntz wohl eine Nachfolge-Lösung gefunden.

Dabei sorgen die "Rothosen" für eine Premiere: Kathleen Kuntz soll laut übereinstimmenden deutschen Medienberichten in Kürze als neue Sportvorständin unterschreiben.

Sie ist damit die erste weibliche Person in einer solchen Position im deutschen Männer-Profifußball. Damit vollzieht der HSV einen ähnlichen Schritt wie zuletzt Union Berlin, wo Marie-Louise Eta als erste Trainerin in der Bundesliga installiert wurde.

Krüger stäche große Namen aus

Krüger ist (noch) beim FC Bayern tätig, wo sie als "Leiterin Organisation und Infrastruktur" fungiert. Zwischen 2012 und 2024 war sie als Teammanagerin beim Rekordmeister engagiert.

Sollte Krüger tatsächlich als neue Sportvorständin präsentiert werden, stäche die 40-Jährige zahlreiche große Namen aus.

Zuletzt wurden beim HSV unter anderem Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Stefan Reuter und Dietmar Beiersdorfer kolportiert. Auch Sportdirektor Claus Costa wurde als Kandidat gehandelt, soll bei einer Verpflichtung Krügers aber auf seinem bisherigen Posten bleiben.