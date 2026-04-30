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Mit 70 Jahren! Tormann stellt neuen Altersrekord auf

Angel Mateos Gonzales wird mit 70 Jahren am Sonntag einen neuen Rekord in Spanien aufstellen.

Mit 70 Jahren! Tormann stellt neuen Altersrekord auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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"Alter ist nur eine Zahl!"

Das dürfte zumindest das Motto von Angel Mateos Gonzales sein. Der 70-Jährige wird nämlich am Sonntag in Spanien einen neuen Rekord aufstellen.

Er soll am Sonntag das Tor von Fünftligist CD Colunga hüten und laut Medienberichten damit zum ältesten Spieler, der je in einer offiziellen Partie gespielt hat, avancieren.

"Wir haben es nicht mit einem Rekord, sondern mit Anerkennung zu tun. Mateos verkörpert genau das, wofür wir beim CD Colunga stehen: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fußball und eine Art, den Sport zu leben, die über das Alter hinausgeht", so der Klub.

Karriere mit 43 beendet

Mit 43 Jahren hat Gonzales seine Karriere eigentlich beendet. Er kickte unter anderem für Turon oder Caudal.

Der Lokalzeitung "Las Provincas" sagt er, dass er nicht wisse, ob er die vollen 90 Minuten durchalten würde. Er fühle sich aber "immer noch beweglich".

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