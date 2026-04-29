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Schröder-Vorgänger steht vor Gladbach-Comeback

Rouven Schröder folgte auf Roland Virkus in Mönchengladbach, sein Vorgänger kehrt wohl zu den "Fohlen" zurück.

Schröder-Vorgänger steht vor Gladbach-Comeback Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Oktober 2025 wechselte Rouven Schröder (50) als neuer Sportchef vom FC Red Bull Salzburg zu Borussia Mönchengladbach.

Davor fungierte Roland Virkus über drei Jahre als Sportgeschäftsführer der "Fohlen". Jetzt könnte der 59-Jährige zurück an den Niederrhein wechseln.

Neue Rolle für Virkus?

Virkus war seit 1990 beim Klub, arbeitete lange als Nachwuchstrainer. Jetzt dürfte er laut der "Rheinischen Post" in einer neuen Rolle zur Borussia wechseln. Demnach sei Virkus als Scout ein Thema.

Damit würde Ex-Salzburg-Boss Schröder wohl künftig zusammen mit seinem Vorgänger arbeiten.

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