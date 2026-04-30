Ilzer kann wohl weiter mit Identifikationsfigur planen

Nach Leon Avdullahu bahnt sich die nächste wichtige Vertragsverlängerung bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Laut eines Berichts von "Sky Sport Deutschland" steht Andrej Kramaric vor einer Verlängerung bis 2028. Die finalen Dokumente sollen bereits vorbereitet werden.

Der Kroate, mit 358 Einsätzen Nummer zwei unter den TSG-Rekordspielern, dürfte ein reduziertes Grundgehalt akzeptieren. Bei vergleichbaren Einsätzen und Scorern soll er dennoch zu den Topverdienern zählen.

Auch nach dem Karriereende in Sinsheim?

Zudem soll Kramaric ein Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner aktiven Karriere in Aussicht gestellt werden.

Der 34-Jährige wechselte 2016 von Leicester City zur TSG. In 358 Spielen erzielte er 156 Tore und kam auf 73 Assists.