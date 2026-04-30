Bleibt Neuer den Bayern noch ein Jahr erhalten?

Die Zeit von Manuel Neuer bei Bayern München könnte noch nicht zu Ende sein.

Wie "Sky" berichtet, hat der Tormann den Wunsch, seinen Vertrag, der im Sommer endet, beim deutschen Meister um ein Jahr zu verlängern.

Dazu soll sein Berater Thomas Kroth bereits für Verhandlungen vor Ort sein. Zu einer Einigung sei es jedoch nicht gekommen.

Hoeneß ist für Vertragsverlängerung

Neuer stand seit 2011 596 Mal für Bayern am Platz. Mit dem Team konnte er bisher zwei Mal die Champions League und 13 Mal die Meisterschaft gewinnen.

Bayern-Legende Uli Hoeneß meinte zuletzt, wenn es nach ihm ginge, solle man versuchen, Neuer noch ein Jahr zu behalten.

Der 40-Jährige selbst erklärte, dass es ihm aktuell viel Spaß mache.