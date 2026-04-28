Bittere Nachricht für Trimmel und Co.: Stammgoalie mit Saison-Aus

Christopher Trimmel und Leopold Querfeld müssen bis Saisonende ohne ihren etatmäßigen Keeper auskommen.

Wie der 1. FC Union Berlin vermeldet, wird Stammtorhüter Frederik Rönnow in dieser Spielzeit nicht mehr zwischen den Pfosten stehen. Der Däne zog sich bei der 1:3-Niederlage in Leipzig (zum Spielbericht >>>) eine Muskelverletzung zu und musste in der 31. Minute ausgetauscht werden.

Carl Klaus, der bereits in Leipzig für Rönnow ins Spiel kam, wird den Stammkeeper bis Saisonende ersetzen. Denn mit Matheo Raab pausiert auch Unions Nummer zwei verletzungsbedingt.