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Eigengewächs verlängert bei Manchester United

Der 21-Jährige verlängert seinen auslaufenden Vertrag um mehrere Jahre. Er stammt aus der Jugend der Red Devils.

Eigengewächs verlängert bei Manchester United Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Kobbie Mainoo bleibt seinem Jugendklub Manchester United treu!

Der 21-Jährige verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2031. Sein neues Arbeitspapier bringt auch ein deutlich höheres Salär mit sich.

Unter Michael Carrick avancierte er zum Stammspieler, seit seiner Jugend läuft er für den englischen Traditionsverein auf.

"Ich bin damit aufgewachsen, den Einfluss, den unser Verein auf unsere Stadt hat, mitzuerleben und ich genieße die Verantwortung, die mit dem Tragen dieses Trikots einhergeht", so Mainoo.

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