Medizincheck steht bevor! Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub

Nach einem halben Jahr verlässt der ÖFB-Teamstürmer Dänemark schon wieder.

Michael Gregoritsch steht vor einer Rückkehr nach Deutschland.

Sein Ex-Klub FC Augsburg dürfte sich die Dienste des 31-jährigen Teamstürmers sichern. Transfer-Insider Florian Plettenberg berichtet von einem "Done Deal". Der Medizincheck dürfte noch am Montag erfolgen.

Die finalen Details sind noch nicht geklärt. So sollen sowohl ein fixer Transfer als auch eine Leihe im Raum stehen.

Gregoritsch stand beim FC Augsburg von 2017 bis 2022 unter Vertrag, unterbrochen nur von einer kurzen Leihe zu Schalke im Jahr 2020. In insgesamt 129 Einsätzen erzielte er 31 Tore und bereitete weitere acht Treffer vor.

In Dänemark nicht zum Zug gekommen

Michael Gregoritsch ist erst im Sommer nach Dänemark gewechselt, war bei Bröndby aber zumeist nur zweite Wahl.

Nur 426 Spielminuten sammelte der Stürmer bisher, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen. Er stand seit September nicht mehr in der Startelf.

Sein Vertrag bei den Dänen läuft noch bis 2028. Zuvor hat auch der FC Basel Interesse signalisiert. Dieses Angebot hat Gregoritsch aber abgelehnt.

