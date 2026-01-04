Konstantin Schopp hat sich im Sommer den Traum vom Ausland erfüllt und dem 1. FSV Mainz 05 angeschlossen.

Für das Profi-Team des deutschen Bundesligisten kam der Sohn von Markus Schopp noch nicht zum Einsatz, bislang stehen elf Einsätze für die zweite Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Südwest zu Buche. Dabei sind ihm je ein Tor und Assist gelungen.

Um den bei Sturm Graz ausgebildeten Innenverteidiger "höherwertige Spielpraxis" zu verschaffen, prüft man aktuell die Möglichkeit einer Leihe bis zum Sommer, erklärt Sportdirektor Niko Bungert gegenüber dem "Kicker" und sagt: "Es kommen viele Anfragen bei uns rein."

Der Vertrag des dreimaligen U21-Nationalspieler Österreichs in Mainz ist bis Juni 2029 datiert.