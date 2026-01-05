BW Linz: Zwei ÖFB-Legionäre im Visier

Der FC Blau-Weiß Linz startet am Montag in die Vorbereitung auf das Frühjahr.

Angeleitet wird das Team des aktuellen Schlusslichts der ADMIRAL Bundesliga dabei erstmals von seinem neuen Coach Michael Köllner.

Ein Neuzugang schon da

Der Deutsche ist nicht das einzige neue Gesicht. Auch der schwedische Neuzugang Isak Dahlqvist - der 24-jährige Offensivspieler kam von Örgryte - ist mit von der Partie.

Er soll nicht der einzige Transfer des Winters bleiben. Wie die "ÖON" berichten, suchen die Linzer nach einem neuen Innenverteidiger.

Behounek zurück nach Österreich?

In diesem Zusammenhang sind zwei ÖFB-Legionäre in den Fokus gerückt.

Einerseits handelt es sich dabei um Raffael Behounek. Der 28-Jährige steht bis Sommer noch beim niederländischen Zweitligist Willem II unter Vertrag.

Bemühungen um Schopp

Andererseits bemüht sich Sportchef Christoph Schösswendter auch um eine Leihe von Konstantin Schopp. Der 20-Jährige wechselte im Sommer vom SK Sturm zu Mainz 05, wo er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kommt.

Der deutsche Bundesligist denkt über eine Leihe des Talents nach, hat mehrere Anfragen vorliegen.