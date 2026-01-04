Inter Mailand Inter Mailand INT Bologna FC Bologna FC BFC
3:1
1:0 , 2:1
  • Santiago Castro
NEWS

Inter Mailand bestätigt den Platz an der Sonne

Die "Nerazzurri" feiert gegen den FC Bologna den fünften Liga-Sieg en suite und übernimmt wieder die Tabellenspitze. Valentino Lazaro freut sich über einen deutlichen Auswärtserfolg

Inter Mailand bestätigt den Platz an der Sonne Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Inter Mailand liefert am 18. Spieltag der Serie A eine beeindruckende Machtdemonstration ab und besiegt den FC Bologna klar mit 3:1.

Die "Nerazzurri" übernimmt von der ersten Minute an das Kommando und lässt den Gästen über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Den verdienten Führungstreffer erzielt Piotr Zielinski in der 28. Minute nach brillanter Vorarbeit von Lautaro Martinez.

Nach dem Seitenwechsel setzt Inter nahtlos dort an, wo sie aufgehört haben. Bereits zwölf Minuten nach Wiederanpfiff erhöht Martinez per Kopfball auf 2:0, nachdem Hakan Calhanoglu eine Ecke perfekt in den Strafraum bringt. Der Argentinier trifft kurz darauf die Latte.

Inter wieder an der Spitze

Marcus Thuram setzt in der 78. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Nach Vorarbeit von Federico Dimarco erhöht er auf 3:0 und sorgt für die endgültige Entscheidung.

Bologna kann erst spät reagieren. Santiago Castro gelingt in der 87. Minute nach Vorarbeit von Charalampos Lykogiannis noch der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand.

Inter Mailand steht damit wieder an der Tabellenspitze und liegt weiterhin einen bzw. zwei Zähler vor der AC Milan und der SSC Napoli. Bologna rangiert mit 26 Punkten an der siebten Stelle.

Schon zuvor setzt sich die AC Fiorentina gegen US Cremonese mit 1:0 durch und gibt die Rote Laterne an Hellas Verona ab, das wiederum 0:3 gegen Valentino Lazaros FC Torino verliert. Der ÖFB-Legionär steht über die gesamte Spieldauer am Platz.

