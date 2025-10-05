Suche
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Manuel Neuer bricht auch mit fast 40 Jahren Rekorde. Nun stellt der Bundesliga-Türhüter einen Rekord von Ex-Teamkollege Thomas Müller ein.

    Manuel Neuer hat den Rekord für die meisten Bundesliga-Siege eingestellt.

    Beim 3:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt (Spielbericht >>>) kann der 39-Jährige den 362. Sieg einfahren und damit mit seinem ehemaligen Teamkollegen Thomas Müller gleichziehen.

    Für den Rekord braucht der Torhüter 529 Spiele, die er mit Bayern und vor dem Jahr 2011 mit Schalke 04 bestritten hat.

    Im Spiel gegen Borussia Dortmund nach der Länderspielpause kann Neuer dann den nächsten Sieg einfahren und Müller überholen, der im Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt ist.

