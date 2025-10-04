Verdienter Auswärtssieg! Bayern baut die Tabellenführung aus

Bayern München prolongiert den Erfolgslauf!

Die Münchner feiern im Topspiel der deutschen Bundesliga in der sechsten Runde einen 3:0-Auswärtserfolg bei Eintracht Frankfurt.

Dabei gelingt den Münchnern ein absoluter Traumstart. Nur 15 Sekunden (!) nach dem Anpfiff netzt Luis Diaz aus kurzer Distanz nach einem langen Neuer-Abschlag zur 1:0-Führung der Bayern ein (1.).

Frankfurt-Treffer wird aberkannt, Kane erhöht zum 2:0

Beinahe kommen die Bayern schnell zum zweiten Treffer. SGE-Verteidiger Robin Koch bugsiert das Leder nämlich unfreiwillig an den eigenen Querbalken (8.). Frankfurt schlägt allerdings fast zurück: Jean Matteo Bahoya trifft ins linke obere Eck und lässt Manuel Neuer keine Chance (14.). Der Treffer wird jedoch nach einer VAR-Intervention nach einem Handspiel im Vorfeld korrekterweise aberkannt.

Daraufhin verzeichnen die Bayern viel Ballbesitz und bauen die Führung aus. Natürlich trifft Harry Kane ins linke untere Eck zur verdienten 2:0-Pausenführung (27.).

Frankfurt fehlen auch nach dem Seitenwechsel die Offensivideen. Die Bayern sorgen dabei fast für die Vorentscheidung. Kane scheitert aus kurzer Distanz am linken Pfosten (55.). Kurz vor der Schlussphase wird der englische Nationalspieler von SGE-Schlussmann Kaua Santos hart getroffen (81.). Kane läuft allerdings nach ein paar Schritten wieder rund und wird ausgetauscht.

Den Schlusspunkt setzt indes Luis Diaz mit einem Schuss unter die Querlatte zum deutlichen 3:0-Erfolg (84.)

ÖFB-Akteur Konrad Laimer spielt die Partie auf der linken Abwehrseite durch.

Somit profitieren die Münchner vom 1:1-Remis im Verfolgerduell in Dortmund und bleiben mit 18 Zählern vor dem BVB (14) an der Spitze. Frankfurt belegt weiterhin mit neun Punkten den sechsten Tabellenrang.

