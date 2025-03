Leipzig schnappt sich ein Talent von Rapid-Gegner Djurgarden

Erster Sommerneuzugang für RB Leipzig!

Die "Roten Bullen" verpflichten den erst 16-jährigen Innenverteidiger Warren Ngana von Djurgardens IF. Das teilte Rapids Conference League-Gegner am Donnerstag offiziell mit.

Die Sachsen sollen dem Vernehmen nach rund eine Million Euro für den Schweden bezahlen. Als mögliche Boni könnten nochmal bis zu 2,5 Millionen Euro dazukommen. Leipzig hat im Werben um das Top-Talent unter anderem den FC Bayern München und Juventus Turin ausgestochen.

Noch ohne Profieinsatz

Ngana kam für die Profis von Djurgarden bisher noch nicht zum Einsatz, sondern spielte nur in den Nachwuchsteams des schwedischen Klubs. Außerdem ist der Innenverteidiger aktueller U16-Nationalspieler seines Landes.

"Warren hat sich sehr schnell entwickelt. Er ist erst seit etwas mehr als einem Jahr in unserer Akademie, als er von Dalkurd in Uppsala kam. Warren hat ständig Fortschritte gemacht und verfügt über ein unglaubliches Potenzial, langfristig ein Spitzenspieler zu werden. Es ist also eine kleine Erfolgsgeschichte und eine große Chance für ihn, und das mit einer Vereinbarung, die sich für alle Parteien gut anfühlt", wird der Akademieleiter von Djurgarden zitiert.

