Nächster Rückschlag für Xaver Schlager!

Der Mittelfeldspieler zog sich beim Kurzeinsatz von Österreich gegen Serbien eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. RB Leipzig bestätigte mittlerweile Berichte von der "Leipziger Volkszeitung" und der "Bild". Schlager muss nun vier bis sechs Wochen pausieren und wird damit den Rest der Saison verpassen.

"Die erneute Verletzung trifft uns sehr hart, vor allem Xaver selbst. Er hat extrem intensiv für sein Comeback gearbeitet und alles gegeben, um uns im Saisonendspurt mit seinen Qualitäten helfen zu können", wird Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer in der Aussendung zitiert.

"Bei der Nationalmannschaft sollte er sich die letzte Matchfitness holen, nun ist er erneut zu einer Pause gezwungen. Wir geben Xaver jegliche Unterstützung, die er jetzt benötigt. Ärgerlich ist natürlich, dass wir erneut eine Verletzung nach einer Länderspielpause zu vermelden haben", führte Schäfer aus.

Dritte Verletzung der Saison

Für Schlager ist es bereits die dritte Verletzung in der laufenden Saison. Aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasste er von Mai bis November 2024 alle 20 Pflichtspiele der Sachsen in diesem Zeitraum. Danach laborierte der 27-jährige Mittelfeldspieler seit Jänner an anhaltenden Knieproblemen.

Im Hinspiel gegen Serbien feierte Schlager vergangene Woche sein Comeback im ÖFB-Team, jetzt folgt der neuerliche Rückschlag.

Spannend wird auch, wie es durch die neuerliche Verletzung für den Mittelfeldmotor in Leipzig weitergeht. Der ÖFB-Legionär steht noch bis 2026 unter Vertrag.

+++ Muskelverletzung bei Xaver #Schlager +++



Xaver #Schlager wird RB Leipzig erneut einige Wochen fehlen. Der Mittelfeldspieler zog sich beim @oefb1904 eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Leipzig. pic.twitter.com/ymUwoGzhEZ — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 27, 2025

Die 50 teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten