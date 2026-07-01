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Bundesliga-Aufsteiger Elversberg bindet ÖFB-Torhüter

Der Stammtorhüter von Bundesliga-Neuling SV Elversberg unterschreibt einen neuen Vertrag.

Bundesliga-Aufsteiger Elversberg bindet ÖFB-Torhüter Foto: © IMAGO / Fussball-News Saarland
Textquelle: © LAOLA1
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Der Bundesliga-Aufsteiger SV 07 Elversberg hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass er den noch bis Sommer 2027 laufenden Vertrag mit Goalie Nicolas Kristof vorzeitig bis 2029 verlängert.

Der 26-Jährige spielt bereits seit 2021 in Elversberg und kam für den Bundesliga-Neuling 165 Mal zum Einsatz. Der in Heidelberg geborene Österreicher wartet noch auf sein Debüt für die Nationalmannschaft.

Freude auf beiden Seiten

Elversbergs Sportdirektor Christian Weber äußerte sich zur Verlängerung: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag von Nicolas verlängern konnten und uns dadurch ein weiterer Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft erhalten bleibt. Er ist mit uns gemeinsam den Weg aus der Regionalliga bis in die 1. Bundesliga gegangen und hat einen großen Beitrag zur fantastischen Entwicklung der SVE geleistet."

Kristof freut sich über den langfristigen Vertrag: "Ich fühle mich in Elversberg seit meinem ersten Tag unglaublich wohl. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine außergewöhnliche Entwicklung erlebt und uns dabei den besonderen Teamgeist bewahrt, der uns auszeichnet. Das macht mich sehr stolz und hat eine enge Verbindung innerhalb des Vereins entstehen lassen. Ich freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren alles für den Verein, die Mannschaft und unsere Fans zu geben."

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