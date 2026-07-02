Comeback wohl perfekt! Italien hat neuen Nationaltrainer

Italien hat einen neuen (alten) Teamchef gefunden!

Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, sollen Neo-Verbandschef Giovanni Malago und Antonio Conte zu einer Einigung gekommen sein. Demnach soll der 56-Jährige bis 2030 unterschreiben.

Zuletzt war Conte bei der SSC Neapel tätig, wo er 2024/25 den Scudetto holte. Mit Saisonende hatte er sein Arbeitspapier beim diesjährigen Vizemeister vorzeitig beendet.

Klares Hauptziel

Bereits von 2014 bis 2016 war Conte als italienischer Teamchef engagiert.

Das Hauptziel für die angedachte vierjährige Amtszeit, in der Conte gut 16 Millionen Euro verdienen soll, ist klar: Die Qualifikation für die WM 2030. Zuletzt verpassten die Italiener die Qualifikation für die WM 2026, 2022 und 2018.