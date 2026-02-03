NEWS

Weiter suspendiert und "HSV-Rekordgeldstrafe" für Dompe

Aufgrund von Fehlverhaltens wurde der Flügelspieler vorübergehend suspendiert. Nun muss er eine "HSV-Rekordgeldstrafe" zahlen.

Weiter suspendiert und "HSV-Rekordgeldstrafe" für Dompe Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rekordgeldstrafe und weitere Suspendierung für Jean-Luc Dompe!

Der HSV-Flügelspieler fiel Ende Jänner negativ auf: Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 30-Jährige aufgehalten, ihm konnte Alkohol mittels Atemkontrolle nachgewiesen werden. Daraufhin reagierte der Klub mit einer Suspendierung.

Nun gibt es nach einem klärenden Gespräch zwischen der Sportlichen Leitung und dem Spieler selbst ein Update seitens der Hanseaten. So habe der Offensivmann eine "HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich" erhalten. Zudem bleibt die Suspendierung weiterhin aufrecht.

"Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür. Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Auch, dass ich das Team in dieser Phase, den so wichtigen Wochen, im Stich gelassen habe", so Dompe.

Mehr zum Thema

Zwei Zugänge und ein vorläufiger Abgang beim HSV

Zwei Zugänge und ein vorläufiger Abgang beim HSV

Deutsche Bundesliga
Ex-Liefering-Coach sagt deutschem Bundesligisten ab

Ex-Liefering-Coach sagt deutschem Bundesligisten ab

Deutsche Bundesliga
3
Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Gladbach schnappt sich ein ÖFB-Talent

Deutsche Bundesliga
6
ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

ÖFB-Stürmer übersiedelt auf die Insel

Deutsche Bundesliga
27
ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen

ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen

Deutsche Bundesliga
1
TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

Deutsche Bundesliga
12
Neuer Rekordverkauf in Deutschlands dritter Liga

Neuer Rekordverkauf in Deutschlands dritter Liga

International
11

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) HSV Hamburger SV