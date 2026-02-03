Rekordgeldstrafe und weitere Suspendierung für Jean-Luc Dompe!

Der HSV-Flügelspieler fiel Ende Jänner negativ auf: Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 30-Jährige aufgehalten, ihm konnte Alkohol mittels Atemkontrolle nachgewiesen werden. Daraufhin reagierte der Klub mit einer Suspendierung.

Nun gibt es nach einem klärenden Gespräch zwischen der Sportlichen Leitung und dem Spieler selbst ein Update seitens der Hanseaten. So habe der Offensivmann eine "HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich" erhalten. Zudem bleibt die Suspendierung weiterhin aufrecht.

"Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür. Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Auch, dass ich das Team in dieser Phase, den so wichtigen Wochen, im Stich gelassen habe", so Dompe.