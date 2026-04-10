Jetzt also doch: BVB-Star verlängert langfristig

Borussia Dortmund und Nico Schlotterbeck haben eine Einigung erzielt!

Wie der deutsche Bundesligist am Freitag offiziell verkündet, verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag langfristig bis Sommer 2031.

"Mit Nico haben wir einen der besten Innenverteidiger überhaupt in unseren Reihen. Sein Spiel mit dem und gegen den Ball, die Spieleröffnung, die Zweikampfführung, gepaart mit seiner Präsenz und Aggressivität auf dem Platz – all das macht ihn unglaublich wertvoll für uns. Wir sind uns sicher, dass wir zusammen mit Nico viel erreichen können bei Borussia Dortmund.", wird Neo-Sportdirektor Ole Book zitiert.

Ausstiegsklausel

Im Vertrag verankert ist aber auch eine Ausstiegsklausel, die in den Verhandlungen stets Thema war. Bereits im Sommer kann Schlotterbeck den Klub für eine Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro verlassen. Diese Zahl gelte allerdings nur für wenige Vereine.

Gleichzeitig erhält der DFB-Nationalspieler eine Gehaltserhöhung auf fixe zehn Millionen Euro pro Saison.

"Die Verantwortlichen haben mir einen guten Plan aufgezeigt und ich weiß, was ich an dem Verein habe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen", so Schlotterbeck.

Entwicklung

Mit dieser Verlängerung verhindert der BVB auch einen ablösefreien Abgang von Schlotterbeck. Sein Vertrag wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

In Dortmund hat sich der 26-Jährige in den letzten Jahren zu einem der besten Innenverteidiger der Welt entwickelt. Der Linksfuß bringt es auf 155 Pflichtspiele für die "Schwarz-Gelben", dabei gelangen ihm zehn Tore und 18 Vorlagen.