Mainz-Profi fällt wochenlang aus! Rückschlag im Saisonfinish

Nach dem 2:0 Hinspiel-Erfolg im Viertelfinale der UEFA Conference League gegen Straßburg hätte der 1. FSV Mainz 05 eigentlich allen Grund zum Jubeln.

Am Tag nach dem historischen Triumph im Europacup vermeldet der deutsche Bundesligist nun aber bittere Neuigkeiten: Jae-sung Lee, der Teamkollege der ÖFB-Kicker Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig, hat sich einen Zehenbruch zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Damit verlieren die Mainzer ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase einen ihrer wichtigsten Spieler.

Mit insgesamt zehn Torbeteiligungen in dieser Saison hat der Südkoreaner großen Anteil daran, dass die Rheinhessen weiterhin vom ersten großen Titel der Vereinsgeschichte träumen dürfen. In der Conference League steht Mainz kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Kommende Woche steht das Rückspiel in Straßburg bevor.

Verletzungspech bleibt treuer Begleiter

Die Verletzung reiht sich zudem in eine lange Liste an Ausfällen ein.

Mit Benedict Hollerbach (Achillessehnenriss) und Silas Katompa Mvumpa (Schien- und Wadenbeinbruch) verloren die Mainzer bereits zwei Offensivkräfte langfristig. Beide stehen in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Trainer Urs Fischer sprach zuletzt bereits von einer „verhexten“ Situation rund um die Personallage und bekommt nun den nächsten Rückschlag serviert.

Hoffnungsschimmer Amiri

Mit Nadiem Amiri steht immerhin ein weiterer wichtiger Spieler kurz vor der Rückkehr in den Kader.

Der deutsche Nationalspieler könnte somit die entstandene Lücke durch Lees Ausfall positionsgetreu auffangen.