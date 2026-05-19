Am 28. Mai, ab 20 Uhr, ist die Ansakonferenz in der Wiener Urania zu Gast. Die Hosts Johannes Kristoferitsch, Patrick Gstettner und Harald Prantl erhalten dabei Verstärkung von Andreas Ogris.

WM-Analysen und echter Wiener Schmäh am 28. Mai

Das Thema ist die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Was ist vom ÖFB-Team zu erwarten? Hat Ralf Rangnick den richtigen Kader nominiert?

Welche Erinnerungen hat Andy Ogris an seine WM-Teilnahme 1990 in Italien. Neben sehr viel Expertise sind auch jede Menge Humor und witzige Anekdoten zu erwarten.

Und du kannst jetzt dabei sein: Wir verlosen 5x2 Tickets für die LIVE-Ansakonferenz.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 26. Mai um 15 Uhr.