NEWS
Jetzt Tickets gewinnen! LIVE-Ansakonferenz mit Andy Ogris
Die Ansakonferenz geht auf Tour! Zum Auftakt gibt es ein WM-Special mit Andy Ogris. Gewinne jetzt dein Ticket und sei dabei!
Am 28. Mai, ab 20 Uhr, ist die Ansakonferenz in der Wiener Urania zu Gast. Die Hosts Johannes Kristoferitsch, Patrick Gstettner und Harald Prantl erhalten dabei Verstärkung von Andreas Ogris.
WM-Analysen und echter Wiener Schmäh am 28. Mai
Das Thema ist die FIFA Weltmeisterschaft 2026. Was ist vom ÖFB-Team zu erwarten? Hat Ralf Rangnick den richtigen Kader nominiert?
Welche Erinnerungen hat Andy Ogris an seine WM-Teilnahme 1990 in Italien. Neben sehr viel Expertise sind auch jede Menge Humor und witzige Anekdoten zu erwarten.
Und du kannst jetzt dabei sein: Wir verlosen 5x2 Tickets für die LIVE-Ansakonferenz.
Teilnahmeschluss ist Dienstag, 26. Mai um 15 Uhr.