Medienberichten zufolge ist der Wechsel von HSV-Aufstiegsheld Ransford Königsdörffer zum OGC Nizza geplatzt.

Wie der "Kicker" berichtet, soll es beim Medizincheck vergangenes Wochenende "Probleme" gegeben haben - genauere offizielle Infos wurden noch keine bekanntgegeben.

Nach etwaigen Nachuntersuchungen soll OGC daraufhin entschieden haben einen Rückzieher vom potenziellen Transfer zu machen.

Vermutet wird das linke Knie

Der Grund für den geplatzten Transfer soll das linke Knie sein. Königsdörffer spielt seit zweier schweren Knieverletzungen in der Jugend mit Tape. Beim HSV hatte der 23-Jährige allerdings keine Beschwerden oder längere Ausfallzeiten.

"Diese Entwicklung haben wir nicht erwartet, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Ransi während seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen verpasst hat." sagt HSV-Sportvorstand Kuntz.

Zukunft offen - Verbleib denkbar

Wie geht es nun weiter: Der Offensivspieler soll bereits gestern in Hamburg gelandet sein und wird aller Voraussicht nach am heutigen Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren.

Ein Verbleib von Königsdörffer in der Hansestadt scheint also möglich. "Wir empfangen ihn bei uns mit offenen Armen und wissen, was wir an ihm haben." so Kuntz.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25