Crystal Palace Crystal Palace CRY Rayo Vallecano Rayo Vallecano RVC
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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"Er ist eine Legende" - Crystal Palace huldigt Oliver Glasner

Der Österreicher krönte seine erfolgreiche Zeit als Trainer der "Eagles" mit der UEFA Conference League. Am Ende findet man nur lobende Worte füreinander.

"Er ist eine Legende" - Crystal Palace huldigt Oliver Glasner Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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Ein Ende wie im Märchen!

Ausgerechnet in seinem letzten Spiel als Cheftrainer von Crystal Palace holt Oliver Glasner mit dem Londoner Klub die UEFA Conference League. Rayo Vallecano konnte in Leipzig mit 1:0 bezwungen werden (Spielbericht >>>).

Nach Schlusspfiff kannte der Jubel beim österreichischen Erfolgstrainer keine Grenzen: "Natürlich war ich angespannt. Es bedeutet mir so viel, mich mit einer Trophäe von diesem wunderbaren Klub, diesen wunderbaren Spielern und diesen wunderbaren Fans zu verabschieden. Sie verdienen das einfach."

Auch Adam Wharton war im "Canal+"-Interview sichtlich berührt: "Es ist eines der besten Gefühle, das es gibt. Unser Trainer hat uns gesagt, dass man solche Chancen nur einmal bekommt. Und wir haben sie genutzt. Dieses Gefühl, das kann man nicht kaufen."

So feiert Glasner den Titel mit Crystal Palace >>>

Eine einzige Erfolgsgeschichte

Der Österreicher kam im Februar 2024 zu einem Verein, der bis dato nichts gewonnen hatte. Etwas mehr als zwei Jahre später ist der Klub Cupsieger (2024/25), holte den Community Shield (2025/26) und jetzt die Conference League.

Der (vorläufige) Höhepunkt in der 121-jährigen Vereinsgeschichte der "Eagles". "Der Trainer verdient das. Er hat uns durch schwere Phasen durchgebracht. Er ist eine Legende, der beste Trainer in der Geschichte von Crystal Palace", wird Glasner von Torhüter Dean Henderson gehuldigt.

Auch Mittelfeldspieler Wharton sah das ähnlich: "Es ist das perfekte Geschenk für ihn. Er hat den Verein in zweieinhalb Jahren verändert. Er will alles gewinnen, jedes Spiel. Als ich gekommen bin, standen wir vor dem Abstieg. Jetzt gewinnen wir Titel. Einfach unglaublich, was er erreicht hat."

Mateta wird zum Matchwinner

Mateta wird zum Matchwinner
Crystal Palace gewinnt erstmals einen europäischen Titel.
Foto: ©IMAGO / ANP

In einem ausgeglichenen Finale sorgte der französische WM-Fahrer Jean-Philippe Mateta mit seinem Treffer kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung (51.).

"Wir waren so dominant nach der Pause. Und hintenraus haben wir einfach alles wegverteidigt", lobte Glasner seine Mannschaft.

Es war ein Endspiel vor 39.000 Zuschauern, in dem beide Teams nicht unbedingt glänzen konnten. Der Sieg geht am Ende so aber absolut in Ordnung.

Glasner schreibt Geschichte

Einmal mehr konnte Glasner unter Beweis stellen, dass er ein Final-Spezialist ist. Nach dem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt 2022 ist es der zweite große internationale Triumph für den Österreicher.

Zwei Europacup-Titel hatten aus der österreichischen Trainerriege bisher nur Ernst Happel (1970 Meistercup mit Feyenoord, 1983 Meistercup mit HSV) und der gebürtige Ungar Bela Guttmann (1961 und 1962 Meistercup mit Benfica) gewonnen.

"Das ist der emotionale Lohn, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Dafür machen wir das alle. Wie viel jeder in den Erfolg investiert hat, das ist heute der Zahltag", so der Erfolgstrainer.

Viel Lob hatten auch die Experten bei CANAL+ übrig >>>

Englische Dominanz?

Palace, das in der Liga nur 15. wurde, ist damit auch im kommenden Jahr international vertreten. Der Sieger der Conference League hat die Teilnahme an der Europa League sicher.

Zudem ist der Erfolg in Leipzig erneut einer für den englischen Fußball. Im fünften Jahr der Conference League gewann zum dritten Mal ein Klub aus der Premier League. Im Vorjahr war es Chelsea, 2023 West Ham United.

"Es bedeutet uns alles. Für den Verein ist es großartig, das verdienen die Fans. Wir haben geliefert und ich bin so stolz auf uns alle", lobte Henderson sein Team und die Anhänger.

Titel im ersten und im 60. Pflichtspiel der Saison

Für den Klub aus London schließt sich damit auch ein Kreis. Im ersten Pflichtspiel der Saison Anfang August gewann man den Community Shield gegen Liverpool, etwas mehr als zehn Monate und 60 Spiele später darf der Klub erneut einen Pokal in den Himmel strecken.

"Jetzt werden wir feiern. Es war eine lange Saison, unser 60. Spiel. Wir haben uns das verdient", so Henderson.

Und auch für Glasner ist jetzt Party angesagt: "Ich werde den Sonnenaufgang heute definitiv noch erleben". Mit dem Titelgewinn hat sich der 51-Jährige endgültig Legendenstatus bei den "Eagles" erkämpft.

Zwei Jahre, drei Titel und viele schöne Erinnerungen. Der Abschied hätte besser nicht sein können.

So feiert Glasner seinen Abschiedstitel mit Crystal Palace

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