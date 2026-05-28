"Er ist eine Legende" - Crystal Palace huldigt Oliver Glasner

In einem ausgeglichenen Finale sorgte der französische WM-Fahrer Jean-Philippe Mateta mit seinem Treffer kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung (51.).

"Wir waren so dominant nach der Pause. Und hintenraus haben wir einfach alles wegverteidigt", lobte Glasner seine Mannschaft.

Es war ein Endspiel vor 39.000 Zuschauern, in dem beide Teams nicht unbedingt glänzen konnten. Der Sieg geht am Ende so aber absolut in Ordnung.

Glasner schreibt Geschichte

Einmal mehr konnte Glasner unter Beweis stellen, dass er ein Final-Spezialist ist. Nach dem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt 2022 ist es der zweite große internationale Triumph für den Österreicher.

Zwei Europacup-Titel hatten aus der österreichischen Trainerriege bisher nur Ernst Happel (1970 Meistercup mit Feyenoord, 1983 Meistercup mit HSV) und der gebürtige Ungar Bela Guttmann (1961 und 1962 Meistercup mit Benfica) gewonnen.

"Das ist der emotionale Lohn, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Dafür machen wir das alle. Wie viel jeder in den Erfolg investiert hat, das ist heute der Zahltag", so der Erfolgstrainer.

Viel Lob hatten auch die Experten bei CANAL+ übrig >>>

Englische Dominanz?

Palace, das in der Liga nur 15. wurde, ist damit auch im kommenden Jahr international vertreten. Der Sieger der Conference League hat die Teilnahme an der Europa League sicher.

Zudem ist der Erfolg in Leipzig erneut einer für den englischen Fußball. Im fünften Jahr der Conference League gewann zum dritten Mal ein Klub aus der Premier League. Im Vorjahr war es Chelsea, 2023 West Ham United.

"Es bedeutet uns alles. Für den Verein ist es großartig, das verdienen die Fans. Wir haben geliefert und ich bin so stolz auf uns alle", lobte Henderson sein Team und die Anhänger.

Titel im ersten und im 60. Pflichtspiel der Saison

Für den Klub aus London schließt sich damit auch ein Kreis. Im ersten Pflichtspiel der Saison Anfang August gewann man den Community Shield gegen Liverpool, etwas mehr als zehn Monate und 60 Spiele später darf der Klub erneut einen Pokal in den Himmel strecken.

"Jetzt werden wir feiern. Es war eine lange Saison, unser 60. Spiel. Wir haben uns das verdient", so Henderson.

Und auch für Glasner ist jetzt Party angesagt: "Ich werde den Sonnenaufgang heute definitiv noch erleben". Mit dem Titelgewinn hat sich der 51-Jährige endgültig Legendenstatus bei den "Eagles" erkämpft.

Zwei Jahre, drei Titel und viele schöne Erinnerungen. Der Abschied hätte besser nicht sein können.