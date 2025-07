Ein Abschied von Hrvoje Smolcic von Eintracht Frankfurt wird konkreter.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der Abwehrspieler vor einem Wechsel nach Belgien stehen. Dort soll er einen Vertrag beim RSC Anderlecht unterschreiben. Die beiden Klubs sollen sich über den Deal bereits einig sein, auch der kroatische Innenverteidiger habe dem Transfer bereits zugestimmt. Über die vereinbarte Ablöse oder die Vertragslaufzeit beim Hauptstadtklub ist nichts bekannt.

Zuletzt an den LASK verliehen

In Frankfurt hat der 24-Jährige keine Zukunft mehr. Smolcic, der in der vergangenen Spielzeit an den LASK ausgeliehen war, wurde am vergangenen Freitag bereits vom Training freigestellt, um mit interessierten Klubs zu verhandeln. Neben Anderlecht war zwischenzeitlich auch ein Wechsel nach Polen Thema.

Der ehemalige kroatische U21-Nationalspieler ist 2022 aus Rijeka zu Eintracht Frankfurt gewechselt und stand für den Bundesligisten wettbewerbsübergreifend 32 Mal auf dem Platz - zuletzt im April 2024. In der abgelaufenen Saison spielte er leihweise in Linz, wo er als Stammspieler 33 Mal zum Einsatz kam.

Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025