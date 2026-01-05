NEWS

Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim wird erneut am Transfermarkt aktiv.

Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die TSG Hoffenheim leiht den 19 Jahre alten Offensivspieler Cole Campbell bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 von Borussia Dortmund aus und sichert sich eine Kaufoption.

Der US-Amerikaner steht beim BVB noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. Laut diverser Medienbericht beträgt die Leihgebür 1,5 Millionen Euro, die Kaufoption soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen.

"Cole ist ein sehr talentierter Flügelspieler mit großem Entwicklungspotenzial, den wir schon seit einiger Zeit intensiv beobachten. Er verfügt über ein hohes Tempo und ausgeprägte Eins-gegen-eins-Qualitäten. Auf den offensiven Außenbahnen ist er variabel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann", erklärt Andreas Schicker.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) TSG 1899 Hoffenheim Andreas Schicker Christian Ilzer Borussia Dortmund Transfermarkt