Ex-Red-Bull-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle macht in Saudi-Arabien mit Al Ahli auf sich aufmerksam. Vergangene Saison konnte das Team die asiatische Champions League gewinnen.

Der Deutsche verließ im Sommer 2023 kurz vor dem Saisonstart beim FC Red Bull Salzburg den Klub für Al Ahli, gestand später, dass auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielte (hier nachlesen >>>).

Damals übernahmen seine beiden Assistenten Alexander Hauser (links im Bild) und Florens Koch (rechts im Bild) übergangsmäßig das Ruder in der Mozartstadt, ehe sie unter Gerhard Struber weitermachten.

Saudi-Arabien statt Belgien

Im Sommer 2024 folgte der Tiroler Hauser dann Jaissle nach Saudi-Arabien. Florens Koch wechselte als Cheftrainer der U18 in die Akademie des österreichischen Vizemeisters. Im Sommer 2025 folgte Koch dem damaligen Salzburg-Co-Trainer Onur Cinel nach Belgien. Cinel übernahm dort bei Cercle Brügge das Cheftraineramt.

Koch dürfte den Co-Trainer von Ralf Rangnick im ÖFB-Team jetzt aber verlassen. Laut "Salzburger Nachrichten" steht er vor einem Wechsel zu Al Ahli. Die Verhandlungen seien bereits im finalen Bereich, vermeldet das Lokalblatt.