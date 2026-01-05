Bester Mitspieler bei Bayern? Starspieler nennt Alaba

Zwischen 2008 und 2021 lief David Alaba für den FC Bayern München auf. Mit dem deutschen Rekordmeister holte er unter anderem zwei Mal die UEFA Champions League und zehn Mal die deutsche Meisterschaft.

Dass der Österreicher einen hohen Stellenwert hatte, ist bekannt. Jetzt hebt ihn Joshua Kimmich aber besonders hervor.

Bei einer Fragerunde mit dem Fanklub "Alto Bavaria" wurde er befragt, wer sein bester Mitspieler bei Bayern war. Dabei nennt Kimmich nicht in etwa Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski.

Alaba: Das beste Gesamtpaket

"Sehr spektakulär fand ich Franck Ribery, von dem, was er konnte, von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es Thiago, der kann alles. Aber wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba", so der Deutsche.

Das begründet der Bayern-Star auch: "Spieler, Mensch, Mentalität - neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine einer, der sehr wichtig war, der mit jedem konnte, jeden integriert hat, jedem geholfen hat. Ich nehm' den David!"