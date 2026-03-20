Rückkaufklausel aktiviert - "Bullen" verlieren Top-Talent
Nachdem der 18-Jährige im Sommer von Bayer Leverkusen nach Salzburg kam, soll er nun wieder am Sprung sein.
Der FC Red Bull Salzburg muss im Sommer wohl einen schmerzhaften Abgang hinnehmen!
Wie "Sky Sport" berichtet, zieht Bayer Leverkusen die Rückkaufoption für Kerim Alajbegovic. Rund acht Millionen Euro soll diese betragen haben.
In Salzburg hätte der 18-Jährige einen Vertrag bis 2029 gehabt, nachdem Alajbegovic im Sommer für rund zwei Millionen Euro in die Mozartstadt gewechselt ist.
Wie es für das Top-Talent konkret weitergeht, ist jedoch noch offen. Es soll Interesse mehrerer Top-Klubs aus Italien bestehen.
In 20 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga kam der "Bulle" auf sieben Tore und zwei Assists.