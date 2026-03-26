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Bitter! Bayern-Keeper reist verletzt vom DFB-Team ab

Der Youngster stand vor seinem Nationalmannschafts-Debüt, zog sich dann aber eine Verletzung zu. Für ihn rückt Finn Dahmen nach.

Bitter! Bayern-Keeper reist verletzt vom DFB-Team ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachrichten für Jonas Urbig!

Der 22-jährige Torhüter des FC Bayern München wurde erstmals von Teamchef Julian Nagelsmann für die Länderspiele des deutschen Nationalteams nominiert.

Wie der FC Bayern am Donnerstag bekanntgab, musste der Youngster jedoch wieder verletzungsbedingt abreisen. So zog sich Urbig eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zu und fällt damit für die Duelle gegen die Schweiz und ÖFB-Gegner Ghana aus.

Für Urbig wurde nun Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert.

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