Köln verstärkt sich mit Manchester-City-Spieler

Die Geißböcke verpflichten einen neuen Innenverteidiger.

Köln verstärkt sich mit Manchester-City-Spieler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Der 1. FC Köln reagiert auf seine defensive Personalmisere und leiht Jahmai Simpson-Pusey von Manchester City aus.

Der 20-jährige Innenverteidiger soll bis Saisonende für mehr Stabilität sorgen.

Der Transfer ging schnell über die Bühne: Nach bestandenem Medizincheck reiste der Engländer direkt ins Trainingslager nach La Nucia und absolvierte dort seine erste Einheit. Zuvor war Simpson-Pusey an Celtic Glasgow verliehen, kam in Schottland jedoch kaum zum Einsatz. Die Leihe wurde vorzeitig beendet, Köln greift nun zu.

"Spielstark und ballsicher"

"Jahmai ist spielstark, ballsicher und hervorragend ausgebildet“, sagt Sportdirektor Thomas Kessler im "kicker".

"Er erweitert unsere Optionen in der Innenverteidigung." Laut Medienberichten sicherte sich der FC zudem eine Kaufoption, während City eine Rückkaufklausel behält.

Der 1,87 Meter große Rechtsfuß durchlief den gesamten Nachwuchs der "Citizens" und kam bereits zu Einsätzen in der Premier League und Champions League. Pep Guardiola bescheinigte ihm früh großes Potenzial.

Nach wenigen Spielminuten bei Celtic soll Simpson-Pusey in Köln den nächsten Schritt machen. Angesichts der Ausfälle von Luca Kilian, Timo Hübers, Joel Schmied sowie der Sperre von Rav van den Berg herrscht beim Aufsteiger akuter Handlungsbedarf – weitere Defensiv-Transfers sind daher nicht ausgeschlossen.

